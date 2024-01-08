«Ни одна роль не досталась мне через постель»: Саша Бортич ответила на критику Кологривого

Актриса Саша Бортич опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором отреагировала на критику коллеги Никиты Кологривого.

Бортич высказалась о недавнем интервью Кологривого, который в ходе беседы с сарказмом упомянул об отсутствии у нее профессионального образования. Артистка признала, что действительно не получала диплома о театральном образовании.

«Да, у меня нет профобразования. Так сложилось. Я не поступила в театральный два раза. Я не горжусь этим и не выпячиваю, но я никогда и не называла себя гениальной актрисой», — рассказала Бортич.

Она также констатировала, что чуть ли не с самого первого фильма в карьере «вызывает в людях очень много раздражения и злости». «Я искренне не знаю, с чем это может быть связано», — задалась вопросом артистка.

По ее словам, успех «Полицейского с Рублевки» стал результатом в том числе и ее личных усилий и стараний. Бортич призналась, что сталкивается с ненавистью из-за своей актерской игры.

«Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату или, прости Господи, через постель. Относиться к игре каждого актера можно по-разному. Это дело вкуса. Но если вы, досмотрев «Фишера» до конца, считаете, что это плохо, значит я плохая актриса», — заключила она.

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