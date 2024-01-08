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Валерия Ланская рассказала, чем ей пришлось пожертвовать ради участия в «Аватаре»

Актриса Валерия Ланская ограничивала съемки в «Аватаре» ради работы в театре

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НТВ

Актриса Валерия Ланская призналась, что ей было непросто из-за съемок в шоу «Аватар». Слова артистки цитирует StarHit.

По словам звезды, она с трудом совмещала работу над проектом и выступления в спектаклях. Ланская отметила, что у нее «было какое-то выгорание» из-за многозадачности.

«Пришлось пожертвовать своими силами, потому что съемки, репетиции были втиснуты в огромное количество основной работы — работы в театре. Приходилось ставить ограничения на съемках проекта, чтобы спеть, отсняться и побежать на спектакль. Каждый раз искренне радовалась, что меня не отгадывали жюри. Я очень устала за осень, зиму», — рассказала актриса.

По словам Ланской, ей приходилось находить ресурсы для того, чтобы представлять достойные номера.

Валерия Ланская была рассекречена первой в финале шоу «Аватар». Актриса скрывалась за аватаром Василисы Прекрасной. Ланская переживала, что ее быстро угадает Марк Тишман, однако певец предполагал, что Василиса Прекрасная — это Ирина Тонева. Личность Ланской раскрыла Ирина Понаровская.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что актеров из сериала «Слово пацана» забудут.

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