Комик выиграл «Золотой глобус» и не явился за статуэткой

Британский комик Рики Джервэйс завоевал «Золотой глобус» в номинации комедийного жанра (стендап), однако сам лично он не пришел на церемонию награждения. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Он выиграл первую в истории церемонию награду за лучшую роль в стендапе на телевидении, до этого у «Золотого глобуса» не было такой номинации. «Однако его даже не было рядом, чтобы принять эту награду», — говорится в публикации.

В новой категории отмечаются выдающиеся работы комиков в традиционном стендап-формате, а также учитываются специальные комедийные телепрограммы. Номинанты могут быть выбраны и за работы на кабельном телевидении или в стриминговых сервисах.

Джервэйс завоевал статуэтку за свой специальный стендап-концерт для сервиса Netflix «Рики Джервэйс: Армагеддон» (Ricky Gervais: Armageddon). За награду в этой категории также боролись актер Крис Рок, ведущий Тревор Ноа, комикессы Сара Сильверман и Эми Шумер, актриса Ванда Сайкс.

«Золотой глобус» вручается ежегодно в начале года за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. Также каждый год принято выбирать нового ведущего для мероприятия.

Джервэйса выбирали ведущим пять раз — больше, чем любого другого представителя кино и телевидения. Однако сам комик неоднократно выступал с критикой «Золотого глобуса» и во время ведения церемонии в пятый раз пообещал больше никогда не соглашаться быть ведущим на мероприятии.

Ранее выяснилось, за какую роль Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус».