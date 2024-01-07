Звезда ремейка «Русалочки» впервые стала матерью

Американская актриса Холли Бейли, сыгравшая в ремейке «Русалочки», впервые стала мамой. Об этом артистка рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

У Бейли и ее возлюбленного, рэпера DDG (Дэррила Грэнберри-младшего) родился сын. Актриса уточнила, что родила первенца в 2023 году, однако решила рассказать об этом только сейчас.

Бейли опубликовала фото руки младенца, которую они вместе с бойфрендом держат на своих ладонях. На запястье новорожденного заметен золотой браслет с гравировкой его имени — Хало.

Слухи о беременности Бейли появились в октябре 2023 года после того, как она вышла в мешковатой одежде на прогулку с рэпером в Санта-Монике. В соцсетях обратили внимание на то, что лицо актрисы опухло. Вскоре актриса ответила критикам ее внешности, но не стала опровергать или подтверждать свою беременность.

«Если я увижу, что еще хоть один человек скажет хоть что-то про мой нос, то ему придется чертовски дорого заплатить. И вы знаете, почему? Потому что я темнокожая. Я люблю свой нос», — сказала Хейли.

Бейли исполнила роль Ариэль в киноадаптации диснеевской «Русалочки».

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