Первый канал вырезал Киркорова из новогоднего концерта

Артистов Филиппа Киркорова и Глюкозу вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. На это обратил внимание Telegram-канал «Острожно, новости».

Праздничный концерт с участием звезд российской эстрады был записан еще 24 декабря, в эфир Первого канала он вышел в записи. По данным издания, шоу открыл Киркоров с песней «Летите, летите», но телеканал этого не показал. Также исчезли совместные выступления артиста с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

Помимо Киркорова, из записи убрали певицу Глюкозу с песней «Мурашки». Анонсов выступлений артистов нет и на официальной странице Первого канала.

Съемки концерта прошли после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, на которой присутствовали Киркоров и Глюкоза. Само мероприятие и гости позднее подверглись критике: рэпер Vacio дважды получил административный арест, а саму Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию. Киркоров и многие другие звезды, пришедшие на мероприятие, позже записали видео с извинениями.

Ранее Киркоров улетел в Дубай после вечеринки Ивлеевой.