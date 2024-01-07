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Умер режиссер Олег Рябоконь

В Петербурге умер режиссер сказки «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь

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Максима Блохина/Фотохроника ТАСС

В Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет скончался кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, режиссер, живший и работавший в Петербурге, умер 6 января.

Рябоконь был известен зрителям прежде всего по фильму «Али-Баба и сорок разбойников», снятом в 1983 году, в котором роли исполнили Олег Табаков, Татьяна Никитина, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян.

Рябоконь в 1961 году окончил Ленинградский военно-механический институт, а в 1972 году — актерско-режиссерское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Поставил множество музыкальных фильмов и телеспектаклей.

4 января сообщалось, что российский режиссер Елена Демидова умерла в 59 лет. Демидова стала одной из первых выпускниц Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Режиссер сняла картины «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра» и «Саша, Лена и железный дракон».

Ранее умерла 100-летняя звезда «Мэри Поппинс».

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