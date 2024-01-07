Волочкова показала «ноги Мальдив» и призвала не чесать языками

Балерина Анастасия Волочкова поделилась фотографиями своего фирменного шпагата. Сейчас звезда отдыхает на Мальдивах. На одном из снимков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) звезда позирует в бикини на надувном матрасе в виде Жар-птицы.

47-летняя танцовщица также похвасталась своим телом, отметив, что это плоды труда с 9 лет. В этом возрасте Волочкова поступила в балетное училище.

«Ноги мои зашли вам? Золотые, это плоды труда с 9 лет, а не чесания женскими языками, прости Господи», — написала она.

Волочкова также считает, что у женщин, которые критикуют ее в соцсетях, проблемы в интимной жизни.

Бывшая прима Большого театра предпочитает отдыхать на Мальдивах. На курорте балерина встретилась со своей подругой, певицей Славой.

Самым главным итогом 2023 года Волочкова назвала свое шоу, от премьеры которого она до сих пор отходит. Балерина отметила, что собирается дарить своим поклонникам и близким людям свое творчество до тех пор, пока у нее есть силы на работу. Своей же дочери артистка подарила на Новый год украшение.

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