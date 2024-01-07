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Жена погибшего с дочерьми актера Оливера выступила с заявлением

Жена разбившегося актера Оливера нашла нужным обратиться к неравнодушным

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Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Жена актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер опубликовала заявление из-за смерти ее мужа и двух их дочерей. Обращение было опубликовано на странице компании Wundabar Pilates в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которой работает Клепсер.

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан», — говорится в заявлении.

Родственники актера отметили, что его гибель будут глубоко переживать все, кто его знал.

Также в публикации просят уважать просьбу семьи о конфиденциальности в это трудное время. Кроме этого, вместо цветов всех неравнодушных просят сделать пожертвование через краудфандинговую платформу.

Актер Кристиан Клепсер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах. Там они проводили новогодние праздники. Трагедия произошла на обратном пути в США: самолет рухнул в воду практически сразу после взлета. Местные жители смогли найти место крушения и достать тела пострадавших. Они пошли на это из-за бездействия береговой охраны, боясь, что обломки самолета вместе с погибшими унесет в открытый океан.

Ранее Кристиан Оливер перед авиакатастрофой в соцсетях передал «привет из рая».

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