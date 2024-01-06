Гонорар Кати Лель увеличился в четыре раза

Гонорар певицы Кати Лель увеличился в четыре раза. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на крупнейшие агентства по организации мероприятий в России.

Средний гонорар Лель возрос с 900 тысяч рублей до четырех миллионов за частный концерт. Как отмечает издание, после праздников цена может опуститься и станет не выше трех миллионов. Расценки за выступления артистки будут формироваться в зависимости от числа запросов.

По данным издания, такое повышение гонорара может быть связано с возрождением популярности хита Лель «Мой мармеладный».

Песня Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Трек вошел в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Артистка назвала популярность песни «российской победой». По словам исполнительницы, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

В декабре Лель не смогла ответить на вопрос о доходах с хита «Мой мармеладный». Она объяснила, что заработок с песни получает автор композиции Максим Фадеев.

Ранее немецкий певец объяснил, почему любит выступать в России.