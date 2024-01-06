Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гонорар Кати Лель увеличился в четыре раза

«КП»: гонорар за концерт Кати Лель составил 4 млн рублей

close
100%
Шоу «Суперстар!»/НТВ

Гонорар певицы Кати Лель увеличился в четыре раза. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на крупнейшие агентства по организации мероприятий в России.

Средний гонорар Лель возрос с 900 тысяч рублей до четырех миллионов за частный концерт. Как отмечает издание, после праздников цена может опуститься и станет не выше трех миллионов. Расценки за выступления артистки будут формироваться в зависимости от числа запросов.

По данным издания, такое повышение гонорара может быть связано с возрождением популярности хита Лель «Мой мармеладный».

Песня Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Трек вошел в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Артистка назвала популярность песни «российской победой». По словам исполнительницы, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

В декабре Лель не смогла ответить на вопрос о доходах с хита «Мой мармеладный». Она объяснила, что заработок с песни получает автор композиции Максим Фадеев.

Ранее немецкий певец объяснил, почему любит выступать в России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами