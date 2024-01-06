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Вдова Александра Пономаренко вынуждена продать квартиру из-за долгов

Вдова Александра Пономаренко Анна сообщила, что продаст квартиру из-за долгов

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Сергей Плишенко/Таганрогская правда

Вдова комика Александра Пономаренко призналась в беседе с kp.ru, что до сих пор расплачивается с долгами супруга.

По словам Пономаренко, она уже погасила основные кредиты, однако все равно находится в долгах. Из-за нехватки денег семья вынуждена продавать различные вещи и недвижимость. Женщина планирует выставить на продажу квартиру, в которой проживает с двумя детьми.

«Осталась только эта квартира, где мы сейчас живем. Теперь нужно уменьшить жилплощадь – продать ее и купить поменьше, а оставшиеся деньги отдать. Из родных со мной рядом только дети, они меня поддерживают, но сами нуждаются в помощи. На мне садик, секции, ипотека», — рассказала вдова артиста.

В октябре стала известна информация о госпитализации Валерия Пономаренко. Артист рассказывал, что сделал операцию на сосудах. Ему нужно было удалить тромбические образования.

Валерий Пономаренко родился в 1967 году. Прославился благодаря участию с братом Александром в разнообразных юмористических проектах на телевидении, включая передачу «Кривое зеркало» и телешоу «Повтори!».

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