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Эмма Стоун рассказала о продолжении «Круэллы»

Актриса Эмма Стоун заявила, что сиквел «Круэллы» находится в разработке

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Jordan Strauss/Invision/AP

Актриса Эмма Стоун рассказала, что сиквел фильма «Круэлла» находится на стадии разработки. Об этом сообщает Daily Mail.

Стоун отметила, что не знает, когда стартуют съемки проекта. Однако она понадеялась, что начнет работать над фильмом как можно раньше. Она высоко оценила роль Круэллы.

«Это огонь. Она (Круэлла) просто бомба. Так что да, посмотрим. Пока все находится в стадии разработки», — призналась звезда.

Первая часть «Круэллы» вышла в 2021 году. Режиссер картины — Крэйг Гиллеспи. Фильм стал интерпретацией романа Доди Смита «101 далматинец» и рассказывает о становлении главной антагонистки произведения — Круэллы Де Виль. В главных ролях Эмма Стоун и Эмма Томпсон.

В сентябре 2022 года The Disney Insider сообщил, что певица Тейлор Свифт может стать злодейкой в сиквеле «Круэллы». По данным издания, грядущая картина будет снята в формате мюзикла, а Свифт получит роль антагонистки. Компания Disney не подтвердила информацию об участии певицы в проекте.

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