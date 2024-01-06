Регина Тодоренко провела дни без сна из-за болезни сына

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей пришлось вызывать скорую помощь для младшего сына Мирослава в канун Нового года.

Тодоренко рассказала, что мальчику стало очень плохо 31 декабря — у него поднялась температура до 39,5°C. Из-за этого звезда обратилась к врачам.

«Он подхватил какой-то вирус. Малыш заразил старшего брата, и вот мы уже пять ночей без сна. Себя не жалко, за деток сердце болит. Вот такой Новый год», — поделилась блогерша.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В декабре 2023 года Тодоренко призналась, что купила четырехлетнему сыну квартиру.

Тодоренко начала свою карьеру на телевидении в 2007 году. Она получила наибольшую известность после проекта о путешествиях «Орел и решка». Блогерша также приняла участия в шоу «Маска», «Ледниковый период», «Мейкаперы», «Конфетка».

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