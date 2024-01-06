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Звезда «Хрустального» о трудностях в отношениях: «Два человека с расшатанной психикой»

Актер Николай Шрайбер заявил, что легко ссорится с женой

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Николай Шрайбер признался в беседе с womanhit.ru, что ему легко поссориться с супругой, артисткой Юлией Бедаревой.

Шрайбер объяснил, что из-за специфики их профессии в семье могут возникать ссоры. Он отметил, что ему «никогда не скучно» с женой.

«Вы представьте: в одном пространстве два человека с расшатанной психикой. Это создает определенные трудности в общении. Поссориться можно за пять секунд. Точно, я засекал. И несмотря на то, что я вроде спокойный, Юлька умеет что-то во мне сковырнуть», — рассказал актер.

Шрайбер добавил, что, несмотря на конфликты, он и супруга живут «душа в душу». Он отметил, что Бедарева имеет весьма боевой характер.

«Знаете, как в анекдоте: «Какая у тебя интересная девочка. Где ты ее нашел? На вокзале, в фонтане дралась». В нашем случае это не так буквально, но Юлю таковой вылепила жизнь. Внутри она нежный цветочек, и ей всегда хотелось такой и оставаться, но реальность показала, что таких затаптывают, и она вынуждена была стать бойцом», — поделился артист.

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