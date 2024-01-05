Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бурунов указал на актуальность «Слова пацана»

Актер Бурунов заявил, что персонажи из «Слова пацана» теперь ходят в костюмах

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Бурунов указал на актуальность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором сыграл одну из заметных ролей. О сериале и прототипах его персонажей он побеседовал в эфире радиостанции Москва FM с писателем Александром Цыпкиным, интервью цитирует «Стархит»

«Все эти Кащеи и Адидасы, они ведь никуда не делись. Они, возможно, надели костюмы, они, возможно, сидят на совещаниях», — отметил актер.

При этом, добавил Бурунов, современный мир стал более безопасным, и сейчас никто не помнит, что можно было пойти в школу и не вернуться домой. Призывы к запрету «Слова пацана» Бурунов, меж тем, считает абсурдными, поскольку в сериале демонстрируется история России.

«Это было. Это не значит, что идет романтизация бандитизма — это идиотизм. Тогда надо все запрещать. Надо на Микеланджело надевать трусы, на Венеру Милосскую бюстгальтер и нижнее белье. Почему она голая? Дети приходят на экскурсию. Это же срамота. Так что ли?» — рассуждает Бурунов.

Накануне журналистка Ксения Собчак призналась, что считает 24-летнего звезду сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева своим крашем.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о реакции народа на новые «голубые огоньки».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами