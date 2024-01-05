Бурунов указал на актуальность «Слова пацана»

Актер Сергей Бурунов указал на актуальность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором сыграл одну из заметных ролей. О сериале и прототипах его персонажей он побеседовал в эфире радиостанции Москва FM с писателем Александром Цыпкиным, интервью цитирует «Стархит»

«Все эти Кащеи и Адидасы, они ведь никуда не делись. Они, возможно, надели костюмы, они, возможно, сидят на совещаниях», — отметил актер.

При этом, добавил Бурунов, современный мир стал более безопасным, и сейчас никто не помнит, что можно было пойти в школу и не вернуться домой. Призывы к запрету «Слова пацана» Бурунов, меж тем, считает абсурдными, поскольку в сериале демонстрируется история России.

«Это было. Это не значит, что идет романтизация бандитизма — это идиотизм. Тогда надо все запрещать. Надо на Микеланджело надевать трусы, на Венеру Милосскую бюстгальтер и нижнее белье. Почему она голая? Дети приходят на экскурсию. Это же срамота. Так что ли?» — рассуждает Бурунов.

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