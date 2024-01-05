Резник признался, что создал Вайкуле назло Пугачевой

Поэт Илья Резник, создававший в тандеме с композитором Раймондом Паулсом хиты для певицы Лаймы Вайкуле, высказался о ее выпадах в адрес композитора. Резника цитирует mk.ru.

«Сегодня мне рассказали, как Лайма оскорбила моего любимого соавтора Раймонда, и показали его ответ. Я не смог промолчать. Раймонд говорит, что не относится к Лайме серьезно. Это правильно», — сказал он, добавив, что Вайкуле всегда была неблагодарной по отношению к нему, но должна уважать Паулса.

Резник признался, что они с Паулсом «создали» Вайкуле назло Алле Пугачевой, когда ненадолго поссорились с последней.

«Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней «Вернисаж». Мы получили «Золотую лиру». Она долгое время называла меня своим продюсером, таскавшим ее на радиостанции и телеканалы. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью», — посетовал он.

Критику со стороны Вайкуле поэт объяснил материальными трудностями и тяжелой болезнью.

«Говорить гадости о нашей стране, благодаря которой она жила всю жизнь счастливо и богато. Я желаю ей здоровья и могу сказать, что последние ее интервью не что иное, как последствия каких-то тяжелых лекарственных препаратов», — предположил он.

Накануне Вайкуле пожаловалась, что ее хотят поссорить с Раймондом Паулсом.

21 декабря композитор ответил на фейковую критику Вайкуле, которая якобы сказала, что Паулс не пишет оригинальную музыку. Артист назвал слова певицы «каким-то бредом» и отметил, что в последнее время исполнительница часто делает заявления, к которым сложно относиться всерьез.

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