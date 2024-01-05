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Стало известно, сколько потеряла Собчак из-за отмены своих мероприятий

Собчак потеряла 15 млн рублей на отмене мероприятий после вечеринки у Ивлеевой

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Телеграм-канал «Baza»

Ведущая Ксения Собчак потеряла около 15 млн рублей на отмене мероприятий после скандала, связанного с «голой» вечеринкой у блогера Анастасии (Насти) Ивлеевой. Об этом она сама написала в Telegram-канале «СОБЧАК».

«Но деньги — не главное. Важны уроки которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но Важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — говорится в сообщении ведущей.

Собчак также опубликовала ссылку на Telegram-канал «В карбюраторе конденсат», который опубликовал материал о материальных потерях других участников «голой вечеринки».

Так, Telegram-канал пишет, что звезда российской эстрады Филипп Киркоров потерял значительную сумму денег из-за отмены новогодних мероприятий. Его убытки оцениваются минимум в 50 миллионов рублей, а также были отменены два крупных концерта, которые должны были принести ему около 20 миллионов рублей.

Сама организатор скандального мероприятия Настя Ивлеева также не смогла принять участие в корпоративах, что должно было принести ей около 25 миллионов рублей.

Певица Лолита Милявская сообщила о большом количестве отмененных выступлений, возможно, это касается запланированного концертного тура по стране в начале 2024 года. Она также была исключена из списка исполнителей на частных мероприятиях. По данным источников Telegram-канала, Лолита также потеряла десятки миллионов рублей.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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