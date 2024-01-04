Российский режиссер Демидова умерла в 59 лет

Российский режиссер Елена Демидова умерла в 59 лет. Об этом сообщила коллега Демидовой Марина Разбежкина на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Демидова стала одной из первых выпускниц Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

За 59 лет жизни Демидова получила образование инженера, историка и режиссера. Киношколу по последней специальности она закончила в 2006 году. После этого она входила в союз кинематографистов, а также в Гильдию кинорежиссеров РФ и Гильдию неигрового кино.

В ее портфолио входило сотрудничество с киностудией имени М. Горького, телеканалом «Культура» и финским телеканалом YLE. Женщина возглавляла мастерскую документального кино для молодых режиссеров в студии детских и юношеских фильмов имени Горького, а также мастерскую для молодых документалистов на кинофестивале «Кинопроба».

Режиссер сняла картины «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра» и «Саша, Лена и железный дракон».

Ранее режиссер Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет после второго инсульта.