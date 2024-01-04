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Настя Ивлеева может уехать из России после «голой» вечеринки

«Небожена»: блогерша Настя Ивлеева уедет на время в ОАЭ из-за хейта

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева решила на время уехать в Дубай после скандала с «голой» вечеринкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Небожена».

По данным издания, телеведущая планирует вернуться в Россию через несколько месяцев — когда хейт начнет угасать.

Недавно Telegram-канал «Светские хроники» заявлял, что у Ивлеевой могла начаться анорексия на фоне общественного давления. Источник издания подчеркивал, что сейчас экс-ведущая «Орла и решки» весит меньше 45 кг.

20 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой «Almost naked». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде: среди звездных гостей числились в том числе Лолита, Киркоров и Билан.

Затем активисты осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине. Кроме этого, вечеринку посчитали пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Вскоре начались проверки. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в мероприятии.

29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки. Согласно решению суда, Ивлеева нарушила общественный порядок тем, что участники ее вечеринки находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде». Кроме того, нарушения заключались в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» и нецензурной брани.

Ранее стало известно, как изменился российский шоу-бизнес после скандала с Ивлеевой.

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