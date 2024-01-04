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«Бременские музыканты» стали вторым фильмом, собравшим 1 млрд рублей в 2024 году

Сказка «Бременские музыканты» собрала в российском прокате миллиард рублей

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Сказка «Бременские музыканты» собрала 1 млрд рублей в российском прокате на четвертый день после премьеры. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Таким образом фильм стал вторым в 2024 году, преодолевшим миллиардную отметку (с учетом предпродаж на ближайшие дни) после «Холопа-2» — он перешел знаковый рубеж на третий день проката.

Комедия «Бременские музыканты» вышла на отечественные экраны 1 января. Ее режиссером выступил Алексей Нужный. В каст вошли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачева и др.

Недавно актер Милош Бикович высказался о миллиардных сборах второй части «Холопа». Он признался, что проект Клима Шипенко стал очень дорогим для его сердца и назвал его «историей про спасение еще одной человеческой души».

Премьера «Холопа-2» состоялась 1 января 2024 года. Общие сборы сиквела за первые выходные после премьеры составили 295 миллионов рублей, суммарно картина собрала после релиза более 1 миллиарда рублей.

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