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Сын Алена Делона обвинил свою сестру в сокрытии правды об отце

Сын Алена Делона Антони обвинил сестру в сокрытии когнитивных нарушений у отца

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Yves Herman/Reuters

Антони Делон, сын известного французского актера Алена Делона, обвинил свою сестру Анушку в сокрытии информации о когнитивных нарушениях у их отца. Он заявил в интервью журналу Paris Match, что его сестра не сообщила ему и их брату о том, что в период с 2019 по 2022 годы Ален Делон проходил пять когнитивных тестов в клинике в Швейцарии и не смог пройти ни один из них.

Антони Делон считает, что скрытие этой информации ставит отца в положение психологической слабости и уязвимости. Он также сообщил, что Анушка была контактным лицом в клинике и действовала в личных интересах, не проинформировав о проблемах со здоровьем отца. По словам Антона Делона, он уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, но заявление, которое он подал, не дает оснований для последующего судебного преследования Анушки Делон.

Ранее дети Алена Делона направили в суд жалобу на сиделку отца Хироми Роллен, обвинив ее в причинении морального вреда, а сам Ален Делон присоединился к этой жалобе. В свою очередь, Антони Делон подал отдельную жалобу против Хироми Роллен, обвинив ее в домогательстве, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с собаками актера.

Женщина в свою очередь подала жалобу против детей актера, обвинив их в клевете, насилии и краже.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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