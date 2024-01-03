Юрий Лоза посмеялся над текстами российских музыкантов с «Песни года»

Певец и композитор Юрий Лоза в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что нашел смешными тексты песен российских артистов, выступавших на «Песне года».

«Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», — возмутился Лоза.

В качестве аргумента своей позиции музыкант привел примеры текстов песен Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, Mia Boyka, Николая Баскова и Сергея Лазарева.

В начале декабря Лоза заявил, что новогодние шоу только портят настроение. Он считает, что времена, когда подобные шоу дарили новые хорошие песни и фильмы, уже давно остались в прошлом.

«Медиасистема давно изгнала из своих рядов тех, кто способен что-либо придумать, и живет за счет покупного иностранного вторсырья, соответственно, смотреть на потуги сегодняшних хозяев телевизионного вещания, неумело пытающихся создать нам веселый праздник — только портить себе настроение», — говорил артист.

Ранее Нина Шацкая помогла уличным рэперам заработать на детской колыбельной.