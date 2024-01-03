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«Раздолбаи»: звезда «Фабрики звезд» объяснил, почему артисты сотрудничают с продюсерами

Певец Киреев заявил, что продюсер помогает артисту чувствовать рынок шоу-бизнеса

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Личный архив

Выпускник шоу «Фабрика звезд», певец Александр Киреев в беседе с «Пятым каналом» заявил, что артистам нужны продюсеры и менеджеры, так как звезды в основном «раздолбаи по жизни».

«Большинству артистов нужен грамотный менеджер, потому что направлять, чувствовать рынок, иметь определенное чутье — это крайне важно. Есть люди, которые этим обладают, которые хорошо закрывают административную часть твоей артистической жизни, и это необходимо многим артистам, потому что большинство из них — раздолбаи по жизни», — уточнил Киреев.

Певец добавил, что артисты по своей натуре обычно непунктуальны, необязательны и часто «ищут вдохновение». Киреев убежден, что 95% российского шоу-бизнеса может уйти в загул в самое неподходящее для этого время. При этом музыкант признал, что есть и такие звезды, которые действительно могут обходиться без помощи продюсера, однако таких людей мало, и они все находятся на вершине индустрии.

«Довольно небольшое количество артистов совмещают в себе три ипостаси: артиста, продюсера и менеджера. Это исключение из правил», — резюмировал Киреев.

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