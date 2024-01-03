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Звезда «Слова пацана» рассказал, каких персонажей труднее всего играть

Актер Кологривый признался, что в кино тяжелее всего играть жертву буллинга

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Кологривый в рамках подкаста «Без сменки» заявил, что играть красавчиков в кино легче всего.

«Если актер модельной внешности, ему легко работать: снимают, ведут на площадку за ручки, говорят, что артист, приносят. Целуешь и любишь девочек в кадре. Что сложного? Сложно играть чмо, лоха. Сложно играть того, кого избивают, буллят. А героя-красавчика играть очень легко», — высказался Кологривый.

Актер подчеркнул, что знает, как сделать из «ничтожества» привлекательного для девушек артиста. Однако для этого, уточнил Кологривый, человеку нужно иметь представление о том, что такое свет и кадр. Звезда «Слова пацана» убежден, что для этого достаточно хорошо выставить свет, включить красивую музыку и показать, как играют действительно хорошие артисты.

«Он будет глядеть на это и кричать «Неееет!» из-за решетки. Причем, его еще переозвучат. А потом он будет стоять на дорожке и покуривать», — резюмировал Кологривый.

Ранее Никита Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за завышенный ценник после успеха сериала.

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