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«Я очень свободна»: Земфира* рассказала о жизни в Париже и пообещала новый альбом

Певица Земфира призналась, что Париж стал для нее новым домом

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Global Look Press

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале призналась, что Париж стал для нее новым домом после эмиграции из России.

«Живу хорошо, выгляжу хорошо. Париж стал моим домом. Вот так. И самое главное — я очень свободна! С Новым годом», — написала Земфира.

Она пообещала дать много концертов в разных частях планеты, а также анонсировала новый альбом. По словам артистки, пластинку осталось только оформить. Певица заверила, что не будет откладывать релиз в долгий ящик, так как ей очень нравится новый материал.

«Только что я его прослушала (альбом), и завидую вам. Хотя после «Спасибо» остерегаюсь хвалить свои работы. Вот и эту не хвалю, но она классная», — уточнила Земфира.

В конце декабря концерт певицы Земфиры в Дубае отменили за два дня до назначенной даты из-за непроданных билетов. Утверждается, что билеты на ужин под песни Земфиры стоили от 125 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Цены были обусловлены тем, что гонорар певицы за выступление составил более $300 тысяч. Этот размер гонорара связан с тем, что артистка не любит выступать перед публикой, которая ест.

Ранее Кудрявцеву неожиданно вырезали из «Песни года».

*  признана в РФ иностранным агентом
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