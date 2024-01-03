У компании Филиппа Киркорова сменился генеральный директор. Это следует из данных ЮГРЛ, выяснила «Газета.Ru».

Раньше гендиректором компании ООО «Филипп Киркоров Продакшн» («PHILIP KIRKOROV PRODUCTION») был Кияшко А. В , теперь — Владимир Пономарев.

Основным видом бизнеса компании является деятельность в области исполнительских искусств. ООО «Филипп Киркоров Продакшн» присутствует на рынке России более 20 лет.

Согласно открытым источникам, основным заказчиком компании является «БКЗ «Октябрьский» СПб, ГБУК. Известно также, что в судах организация проиграла 25% в качестве ответчика.

В декабре прошлого года Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 12 млн рублей.

При этом в июле «Звездач» писал, что долг Киркорова составлял 2,1 млн рублей. В то же время отмечалось, что его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала 14 млн рублей за год. Через этот бизнес исполнитель участвовал в мероприятиях по госконтрактам, которые принесли ему свыше 4 млн рублей.

Тем не менее в ноябре канал информировал, что Киркоров погасил все долги перед ФНС. На тот момент сумма долга составила в 5 млн 587 тыс. 333 рубля.

Ранее Киркоров подарил молодой певице бриллиантовое ожерелье за 8 млн рублей.