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Жасмин рассказала о трудностях похудения

Певица Жасмин призналась, что ей очень тяжело худеть

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Жасмин призналась в беседе с «Пятым каналом», что ей очень сложно худеть.

Жасмин объяснила, что это связано с ее генетической предрасположенностью к полноте. По словам артистки, все женщины из ее семьи имеют такую особенность. Из-за этого певице необходимо постоянно заниматься спортом и «держать себя в руках» в рамках еды и правильного питания.

Жасмин отметила, что ее брат, наоборот, очень стройный, так как пошел в отца. Артистка пошутила, что завидовала его фигуре.

«Я всегда на него смотрю: «Ух, какой ты. Такой стройный, красивый». Поэтому мне всегда вдвойне тяжелее, но это тоже вырабатывает характер! Поэтому ничего страшного. Всем нам, женщинам, тяжело», — заключила певица.

В декабре Жасмин сообщила, что ее 26-летний сын Михаил Семендуев собирается жениться.

Семендуев сделал предложение возлюбленной Еве Хачатурян в тайне от матери. Позже он поставил артистку перед фактом, что планирует свадьбу. Невеста сына Жасмин в прошлом была фигуристкой, а теперь работает в журналистике.

Ранее Ольга Бузова перепела «Короля и Шута» в Новый год.

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