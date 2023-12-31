Симоньян раскрыла подробности исключения звезд из новогодних эфиров

Журналистка и главная редакторка RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram-канале, что звезд, посетивших «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой, уже удалили из новогодних шоу.

«Для тех, кто интересовался, вырежут ли участников злосчастной вечеринки на федеральных каналах. Уже вырезали», — заявила журналистка.

По словам Симоньян, каналы записывали новогодние программы за месяц до эфира. Поэтому, как заявила журналистка, Первому каналу и «России 1» «пришлось перекроить» «голубые огоньки» по секундам, вырезав оттуда Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова.

Симоньян уточнила, что на НТВ новогодние проекты останутся в максимально усеченном виде, поскольку Киркоров и Лолита ведут финалы двух шоу.

«Не выпускать финал в эфир или переснять его было бы болезненно для участников конкурса. В итоге порезали как могли. На ТНТ пересняли целый кусок кино. Кто годами возмущался, что у нас не слышат глас народа, может убедиться, что это не так», — объяснила журналистка.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

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