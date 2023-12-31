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Звезда «Мстителей» Джереми Реннер вернется к съемкам спустя год после аварии

Актер Джереми Реннер снимется в сериале «Мэр Кингстауна» спустя год после ДТП

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jeremyrenner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Эмма Лорд в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила о скором старте съемок третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна», в котором она играет с Джереми Реннером.

Спустя некоторое время актер сделал репост публикации, тем самым подтвердив слова Лорд о том, что он вернется к съемкам спустя год после аварии со снегоуборочной машиной. В сериале актер играет одну из главных ролей.

В январе 2023 года Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда «Мстителей» получил 32 перелома костей.

В начале декабря актера заметили в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди с электронным устройством, надетым поверх брюк. Известно, что Реннеру приходится носить два устройства — компрессионное для регуляции кровотока, а также устройство уменьшающее боль и отечность.

Ранее Шуфутинский и Чеботина пострадали от «отмены» гостей вечеринки Ивлеевой.

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