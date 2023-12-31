Анфиса Чехова публично поддержала Ивлееву после ее «голой» вечеринки

Телеведущая Анфиса Чехова поддержала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогершу Настю Ивлееву после «голой» вечеринки.

Чехова уточнила, что ее не приглашали на вечеринку Ивлеевой. Однако она не исключает, что могла бы пойти на мероприятие в «самом шикарном своем «голом» платье», если бы ей предложили. Телеведущая считает, что Ивлеева не сделала ничего предосудительного и не заслуживает такой негатив в свой адрес. Однако она уточнила, что жизнь звезд шоу-бизнеса состоит из того, что сегодня человека любят, а завтра — ненавидят. По мнению артистки, слава — это наказание, замаскированное под подарок.

«Чем больше ты достигаешь, тем пристальней за тобой следят и ждут, что ты оступишься, как канатоходец в цирке», — отметила телеведущая.

Чехова посоветовала Ивлеевой просчитывать свои шаги как в шахматах. Телеведущая добавила, что ей было грустно смотреть на извинения блогерши перед людьми и коллегами, которые посетили вечеринку, но «переобулись».

«И костюмы тщательно подобрали, и на фото выглядят подозрительно довольными, как будто за этой дверью им явно было находиться в кайф. Я не осуждаю их переобувание. Всем страшно лишиться заработка, регалий и эфиров. Но перед ними тебе извиняться не за что!» — заявила звезда.

Чехову также «зацепили» слова Ивлеевой о том, что она заслужила в свой адрес хейт. По мнению телеведущей, блогерша заслужила только славу, которую она заработала своей работоспособностью и харизмой.

«Мы все в шоу-бизнесе канатоходцы! И падения неизбежны. Все ошибаются и всех забрасывают камнями! Я проходила это столько раз. Заслуживаем ли мы это? Не больше, чем любой человек на планете!» — рассказала Чехова.

Ранее Шуфутинский и Чеботина пострадали от «отмены» гостей вечеринки Ивлеевой.