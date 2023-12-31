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Из «Зимнего Show» убрали Киркорова и Лолиту, но оставили Диму Билана

Музыкантов Лолиту и Киркорова заменят Хабибом и Чеботиной на «Зимнем Show»

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певцов Лолиту Милявскую и Филиппа Киркоров заменили на «Зимнем Show», которое пройдет в Москве 1 января, после участия в скандальной вечеринке с полуобнаженными гостями. Об этом сообщается на сайте Live Арены.

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия «Зимнее Show», которое состоится 01.01.2024 на Live Арене. Шоу пройдет в классическом формате новогоднего концерта. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений», — заявили организаторы.

Вечеринка блогера Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде: среди звездных гостей числились в том числе Лолита, Киркоров и Билан. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

28 декабря стало известно, что концерт певицы Милявской в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в «голой» вечеринке. При этом продажа билетов на курганское выступление Лолиты уже приостановлена, а концерт в Барнауле исчез из гастрольного графика звезды.

Ранее в Белгороде отменили культурные мероприятия после атаки ВСУ.

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