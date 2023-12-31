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«На века»: звезда «Майора Грома» рассказал, какие фильмы смотрел по 100 раз

Актер Тихон Жизневский признался, что всегда рад посмотреть «Бриллиантовую руку»

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Актер Тихон Жизневский, сыгравший Майора Грома в известной кинофраншизе, рассказал РИА «Новости», что всегда рад посмотреть культовые советские фильмы.

«Как таковой традиции нет, но, когда на экране появляется «Ирония судьбы» или «Бриллиантовая рука», с удовольствием смотрю их и в сотый раз. Это кинематограф на века», — улыбнулся Жизневский.

При этом артист уточнил, что не относится к людям, которые снимаются в кино ради денег. По словам Жизневского, который служит в театре помимо съемок в кино, он участвовал в масштабных кинопроектах с хорошими режиссерами, поэтому ему действительно интересно сниматься в фильмах.

«Да, уже два месяца репетирую, можно сказать, живу в театре. В конце января — премьера, «Воскресение» Толстого в постановке Никиты Кобелева, нашего нового главного режиссера. Играю Нехлюдова», — рассказал артист.

Недавно артист также признавался, что хотел сыграть плешивого царя в «Летучем корабле», но пока ему этого не удалось. Артист назвал своей «придурью» навязчивое желание сыграть старика будучи еще молодым.

Ранее Жора Крыжовников намекнул на работу над вторым сезоном «Слова пацана».

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