Жора Крыжовников намекнул на работу над вторым сезоном «Слова пацана»

Режиссер Жора Крыжовников в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнул, что шоураннеры «Слово пацана» обсуждают второй сезон проекта.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал совместный снимок Крыжовников.

Недавно актриса Анна Пересильд, которая сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана», рассказала, что не ждет второго сезона шоу. К ее мнению присоединился другой актер Лев Зулькарнаев (Зима), который отметил, что иногда и сами авторы не знают, будет ли у проекта второй сезон. При этом он выразил мнение, что пауза в любом случае будет неизбежна.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Что касается продолжения истории, по его словам, окончательного ответа нет. Он рассказывал, что историй про героев сериала есть еще на два сезона. При этом решение о продолжении картины будет принимать режиссер Жора Крыжовников, подчеркнул он.

Ранее звезда «Реальных пацанов» опровергла слухи о своем замужестве.