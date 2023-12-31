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В ДНР назвали Кобзона истинным народным артистом для жителей региона

Советник Пушилина: Кобзон является настоящим народным артистом для жителей ДНР

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Певец Иосиф Кобзон является настоящим народным артистом и героем для жителей Донбасса. Такое заявление сделал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он отметил, что исполнитель начал помогать людям с обстреливаемых территорий еще до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Гагина, Кобзон лично приезжал в приграничный регион.

«На земле Донбасса я могу сказать только то, что для народа Донбасса, вот кто является настоящим народным артистом, это Кобзон <...> Он действительно очень много помогал. Вот он — действительно народный герой и народный артист», — подчеркнул советник главы ДНР, комментируя недавний скандал с участием певца Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке.

Гагин добавил, что решение руководства страны не лишать «короля российской эстрады» звания народного артиста можно расценить как безнаказанность. Как указал чиновник, сейчас он не может себе представить, артистом какого народа является Киркоров.

В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка, организованная блогером и актрисой Анастасией Ивлеевой. Мероприятие привлекло внимание общественности из-за необычного дресс-кода — гости должны были выбрать одежду, максимально оголявшую тело.

Участниками вечеринки стали многие знаменитости, включая Филиппа Киркорова. Позже певец опубликовал видеообращение, в котором извинился перед россиянами за появление на данном мероприятии.

29 декабря в министерстве культуры РФ заявили, что попавшего в скандал исполнителя не лишат звания народного артиста страны. На следующий день появилась информация, согласно которой Киркоров погасил налоговую задолженность на сумму 12 млн рублей.

Ранее Анастасию Ивлееву оштрафовали за организацию «голой» вечеринки.

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