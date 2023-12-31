Ивлеева прокомментировала трагедию в Белгороде

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева прокомментировала в своем Telegram-канале обстрел в Белгороде.

«Белгород..дети..мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала она.

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. дар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. В результате пострадали 110 человек.

Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что решил отменить традиционные городские гуляния в новогоднюю ночь и праздничные салюты из-за трагических событий.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.