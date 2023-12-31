Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ивлеева прокомментировала трагедию в Белгороде

Телеведущая Ивлеева обратилась к пострадавшим при обстреле Белгорода

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева прокомментировала в своем Telegram-канале обстрел в Белгороде.

«Белгород..дети..мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала она.

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. дар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. В результате пострадали 110 человек.

Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что решил отменить традиционные городские гуляния в новогоднюю ночь и праздничные салюты из-за трагических событий.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами