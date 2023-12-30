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Бритни Спирс ограбили

Певица Спирс возмутилась радостью поклонников после новостей о продаже вещей

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс сообщила в соцсетях о пропаже своего любимого платья, а также нового пиджака. Ее слова передает Daily Mail.

«Я надела его [платье] перед тем, как сесть на самолет в Лас-Вегас два дня назад! Но его больше нет, как и моего нового черного пиджака, купленного вчера вечером», — заявила исполнительница.

Позднее певица возмутилась реакцией фанатов на новость о пропаже вещей. Она посчитала, что поклонники обрадовались несчастью звезды.

«А вас не бесит, когда пропадают ваши любимые вещи, а люди отвечают c широкой улыбкой на лице: «Вас ограбили», — посетовала Спирс.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс начала работу над первым за 8 лет альбомом. По данным The Sun, пластинка может выйти в течение следующего года. Инсайдер уточнил, что песни для альбома напишет британская певица и сонграйтер Charli XCX, работавшая с Селеной Гомес, Гвен Стефани и Камиллой Кабелло. Источник утверждает, что певицы планируют создать суперхиты, которые вернут Спирс на сцену.

Ранее сообщалось, что актер Хван Джун Мин стал самой грубой корейской знаменитостью.

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