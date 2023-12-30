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«Мутабор» захотел отсудить у Ивлеевой миллионы рублей за «голую» вечеринку

Mash: клуб «Мутабор» подаст к Ивлеевой иск на 70 миллионов рублей

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Руководство московского клуба «Мутабор» захотело подать иск к блогерше Насте Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, у Ивлеевой хотят отсудить 70 миллионов рублей за то, что она вместе с организаторами «голой» вечеринки якобы испортила репутацию клуба.

Канал уточняет, что по договору блогерша гарантировала не нарушать российское законодательство, не использовать ненормативную лексику, не устраивать провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения.

В администрации клуба каналу рассказали, что, когда предоставляли в аренду помещение, не ожидали подобного итога. Известно, что в ходе проверки заведения правоохранители нашли и другие нарушения. Сейчас клуб закрыт и опечатан.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

29 декабря Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

Ивлееву признали виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

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