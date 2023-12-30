Карди Би обматерила поклонников

Рэперша Карди Би (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) обматерила поклонников, делающих предположения о ее личной жизни. Она резко опровергла слухи о воссоединении со своим мужем рэпером Оффсетом (Offset) на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Карди Би отреагировала на сообщения о том, что ее видели в Нью-Йорке вместе с музыкантом.

«Заткнитесь [к черту]. Я говорила, что с кем-то снова встречаюсь? Говорила или нет? А он говорил? Оставьте меня в покое [черт побери]», — написала она.

Исполнительница хита «WAP» действительно продолжает общаться с бывшим избранником. Они продолжают совместное воспитание двоих детей — пятилетней Калчер и двухлетнего Вэйва.

Недавно Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях.

Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.

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