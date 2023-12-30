Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карди Би обматерила поклонников

Рэперша Карди Би резко опровергла слухи о воссоединении с Оффсетом

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Рэперша Карди Би (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) обматерила поклонников, делающих предположения о ее личной жизни. Она резко опровергла слухи о воссоединении со своим мужем рэпером Оффсетом (Offset) на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Карди Би отреагировала на сообщения о том, что ее видели в Нью-Йорке вместе с музыкантом.

«Заткнитесь [к черту]. Я говорила, что с кем-то снова встречаюсь? Говорила или нет? А он говорил? Оставьте меня в покое [черт побери]», — написала она.

Исполнительница хита «WAP» действительно продолжает общаться с бывшим избранником. Они продолжают совместное воспитание двоих детей — пятилетней Калчер и двухлетнего Вэйва.

Недавно Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях.

Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.

Ранее Эдгард Запашный рассказал, как стать дрессировщиком.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами