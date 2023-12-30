В Новый год российские каналы почти откажутся от иностранных фильмов

В новогоднюю ночь и 1 января 2024 года российские телеканалы почти откажутся от иностранных фильмов и сериалов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале онлайн-кинотеатр Кинопоиск со ссылкой на данные Mediascope и телепрограмму.

Зарубежный контент среди лидеров телесмотрения покажут на РЕН ТВ («Один дома 3», «Поездка в Америку»), СТС («Норм и несокрушимые») и ТВ-3 («Леди Баг и Супер-Кот»). Другие крупные российские телеканалы (в частности, НТВ, Россия 1, Первый канал) покажут советские фильмы и телепремьеры недавних отечественных блокбастеров — например, «Чебурашку» и «Вызов».

«Ожидается, что широкий доступ к этим фильмам — поскольку их будут транслировать во всех российских стриминговых сервисах, где можно запустить ТВ-каналы, в том числе на Кинопоиске — позволит увеличить охват аудитории и снизить потери от сократившейся библиотеки иностранного контента», — уточняют представители стриминга.

Накануне был назван город проведения российского аналога «Евровидения» — международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее Тихон Жизневский назвал «Бременских музыкантов» настоящими скрепами.