Сестра Бузовой рассказала о предстоящем Новом годе в больнице

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна призналась, что может встретить Новый 2024 год в больнице вместе с партнером. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Только близкие знают, какой адский, тяжелый это был год для нас с любимым. Я даже злейшему врагу (хотя у меня таких нет) не пожелаю пройти те испытания, которые мы прошли…» — написала она.

По словам Анны, она надеялась, что испытания позади и ничего плохого уже не произойдет. При этом она пытается искать в ситуации и положительные моменты.

«Главное, что мы вместе, вместе преодолевать любые сложности легче. Ну и в конце концов, мы никогда не праздновали Новый год в больнице. Разнообразим наши серые будни, так сказать», — добавила она.

Известно, что медицинская помощь потребовалась партнеру Анны Бузовой. Отпустят ли его домой хотя бы на новогоднюю ночь, неизвестно.

Сама Ольга Бузова получила травму перед Новым годом. Она на своей странице в социальной сети опубликовала снимок разбитого колена.

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