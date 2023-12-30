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Бритни Спирс начала работу над первым за 8 лет альбомом

The Sun: первый за 8 лет альбом Бритни Спирс выйдет в течение года

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Global Look Press

Первый за 8 лет альбом певицы Бритни Спирс может выйти в течение следующего года. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер уточнил, что песни для альбома напишет британская певица и сонграйтер Charli XCX, работавшая с Селеной Гомес, Гвен Стефани и Камиллой Кабелло. По данным источника, певицы планируют создать суперхиты, которые вернут Спирс на сцену.

«Ее знают как одну из величайших звезд XXI века, так что музыке нужно быть безупречной. Чарли знает, как писать удачные поп-песни», — сказал инсайдер.

Накануне стали известны детали примирения Бритни Спирс с матерью Линн Спирс.

«Маленькими шажками. Все вокруг Бритни ведут себя очень осторожно, чтобы не навредить воссоединению», — сказал инсайдер.

По словам источника, главное, над чем работают Бритни с матерью — доверие.

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