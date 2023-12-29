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Настю Ивлееву оштрафовали за «голую» вечеринку

Блогершу Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за звездную вечеринку

Российскую блогершу Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Лефортовского суда Москвы.

Ивлееву признали виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Согласно решению суда, Ивлеева нарушила общественный порядок тем, что участники ее вечеринки находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде». Кроме того, нарушения заключались в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» и нецензурной брани.

Примечательно, что максимальная сумма штрафа по части статьи, вмененной Ивлеевой, составляет 20 тыс. рублей для физических лиц. На сумму в 100 тыс. рублей могут оштрафовать только должностных лиц.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

По данным представителя клуба, организаторы остались должны «Мутабору» почти миллион рублей.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СПЧ призвали прекратить травлю участников «голой» вечеринки.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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