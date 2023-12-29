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В «Мутаборе» заявили о долгах Ивлеевой за «голую» вечеринку

В клубе «Мутабор» заявили о долге блогерши Ивлеевой за звездную вечеринку

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Оставшаяся анонимной администратор «Мутабора» заявила о долгах блогерши Насти Ивлеевой за скандальную «голую» вечеринку с участием российских звезд. Об этом сообщил Telegram-канал «ОЧК ВГПУ».

Сотрудница клуба заявила, что организацией мероприятия занималось агентство «Департамент маркетинга». За два мероприятия Ивлеевой «Мутабор» должен был получить 3 миллиона рублей за аренду чистыми, но якобы заведению до сих пор не были выплачены 960 тысяч рублей и не называемая сумма за алкоголь из бара. Билеты на второй день вечеринки принесли 2 миллиона 40 тысяч рублей, первая была для участников бесплатной.

Девушка уточнила, что организаторы требовали изъять все телефоны и фотоаппараты у работников «Мутабора», и мероприятие должен был освещать только специально приглашенный фотограф. Почему на вечеринке присутствовали журналисты известных изданий с камерами, она не знает.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СПЧ призвали прекратить травлю участников «голой» вечеринки.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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