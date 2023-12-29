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Назван самый ожидаемый россиянами в праздники советский фильм

Россияне заявили, что в Новый год хотят посмотреть «Иван Васильевич меняет профессию»

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Мосфильм

Зрители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» назвали 10 советских фильмов, которые хотят посмотреть в новогодние выходные. Самым ожидаемым россиянами в праздники фильмом оказался «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Леонида Гайдая.

«Иван Васильевич» победил с небольшим отрывом в опросе, проводившемся в социальных сетях телеканала — он набрал 31% голосов респондентов. В комментариях к опросу зрители признавались, что считают эту комедию обязательной в новогодней программе, как и многие картины Гайдая.

Картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976) заняла второе место в предпочтениях зрителей с 30% голосов. Впервые она вышла на экраны 1 января 1976 года.

На третьем месте с 25% оказался еще один популярный новогодний фильм — «Чародеи» (1982) Константина Бромберга по сценарию фантастов братьев Стругацких.

Также в топ-10 вошли «Девчата», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Бриллиантовая рука» — 19,5%.

Известно, что «Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным телефильмом в 2022 году.

Ранее была названа самая кассовая российская комедия 2023 года.

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