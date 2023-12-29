Участникам вечеринки Ивлеевой дали три дня на решение проблем с налоговой

Участникам скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой дали три дня, чтобы закрыть все возможные проблемы перед налоговой службой. Об этом Telegram-каналу Mash заявил осведомитель.

По данным канала, если у гостей были какие-либо долги перед ФНС, то их стоит закрыть до наступления 2024 года, иначе налоговая служба инициирует глубокий аудит и выездную проверку, которая сейчас занимается делами самой Ивлеевой.

Звездным гостям уже отправили уведомления о том, что им следует оплатить долги и пени до наступления нового года. Под прицелом ФНС — Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и другие знаменитости.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

27 декабря в офисах Ивлеевой прошли обыски после сообщений о том, что Федеральная налоговая служба проводит в отношении блогера проверку и подозревает в уклонении от уплаты налогов.

Ранее Vacio обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) на вечеринке Ивлеевой.