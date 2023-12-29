Юрий Антонов заявил, что гостей вечеринки Ивлеевой ждет «час расплаты»

Певец и композитор Юрий Антонов в беседе с kp.ru заявил, что гостей вечеринки Насти Ивлеевой ждет расплата за свой поступок.

«Не все артисты бахвалятся своим богатством, только недалекая горстка людей. Ничего хорошего, думаю, после такого их не ждет. Они получили удовольствие от общения друг с другом, но час расплаты наступит, уверен. Но, признаюсь, я не знаю, кто такая Ивлеева», — отметил Антонов.

При этом артист удивился тому, как у блогеров получается работать в интернете и получать столько денег. Сам музыкант уточнил, что вообще не знал о скандальной вечеринке до того момента, как ему позвонили журналисты. Антонов подчеркнул, что сам не интересуется медийным пространством за исключением новостей и музыкальных программ.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

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