Сергей Лазарев объяснил, почему больше не продюсирует: «Неблагодарное дело»

Певец Сергей Лазарев заявил в беседе с Voice, чтоб больше не планирует становиться продюсером.

Лазарев назвал продюсирование «неблагодарным делом», особенно в эру интернета и социальных сетей. До этого артист работал с участниками проекта «Хочу к Меладзе» Константином Черкасом и Святославом Степановым, которые выступали в дуэте DVOE.

Лазарев признался, что дуэт Черкаса и Степанова распался, так как они захотели заняться сольной карьерой.

«Ребята неплохо стартанули. Но потом они решили пойти сольно. Я понял, что не хочу препятствовать. Если человек хочет развиваться, контрактом его не удержишь», — поделился исполнитель.

1 декабря сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей в клипе Сергея Лазарева «Так красиво» за «пропаганду ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Согласно протоколу Роскомнадзора, в съемках клипа приняли участие как минимум две девушки, демонстрирующие, по мнению ведомства, «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения» при помощи кистей рук, чьи «индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола».

Ранее Сергей Лазарев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза на Новый год.