Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергей Лазарев объяснил, почему больше не продюсирует: «Неблагодарное дело»

Певец Сергей Лазарев заявил, что больше не хочет быть продюсером

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев заявил в беседе с Voice, чтоб больше не планирует становиться продюсером.

Лазарев назвал продюсирование «неблагодарным делом», особенно в эру интернета и социальных сетей. До этого артист работал с участниками проекта «Хочу к Меладзе» Константином Черкасом и Святославом Степановым, которые выступали в дуэте DVOE.

Лазарев признался, что дуэт Черкаса и Степанова распался, так как они захотели заняться сольной карьерой.

«Ребята неплохо стартанули. Но потом они решили пойти сольно. Я понял, что не хочу препятствовать. Если человек хочет развиваться, контрактом его не удержишь», — поделился исполнитель.

1 декабря сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей в клипе Сергея Лазарева «Так красиво» за «пропаганду ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Согласно протоколу Роскомнадзора, в съемках клипа приняли участие как минимум две девушки, демонстрирующие, по мнению ведомства, «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения» при помощи кистей рук, чьи «индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола».

Ранее Сергей Лазарев рассказал, что попросил бы у Деда Мороза на Новый год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами