Появился список отказавшихся от вечеринки Ивлеевой в «Мутаборе»

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Стало известно, кто отказался приходить на вечеринку блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе». Список знаменитостей собрал Telegram-канал Baza.

Согласно спискам, на вечеринку в целом было приглашено более 450 человек, однако пришли не все.

На вечеринке отсутствовали Тина Канделаки, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Светлана Бондарчук, Нюша, Филипп Янковский и большое количество других приглашенных знаменитостей.

До этого появились имена приглашенных на вечеринку Ивлеевой известных блогеров.

Блогер и актриса Анастасия Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Ранее Василий Уткин рассказал, почему не смог попасть на вечеринку Ивлеевой.