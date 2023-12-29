Появились имена приглашенных на вечеринку Ивлеевой известных блогеров

В списке гостей на вечеринке актрисы Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе» нашлись блогеры-миллионники. Об этом сообщает газета «Известия».

В списке указано имя бьюти-блогера Саши Спилберг, ставшей популярной в 10-е годы — на ее канале на YouTube с шестью миллионами подписчиков указано, что она «YouTuber с 1 миллиардом просмотров и DJ».

Также в списке есть имя бывшей жены рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилары Зинатуллиной и блогера Карины Карамбейби, чей канал в YouTube смотрят более 3,7 млн человек.

Среди участников вечеринки также названа блогер и телеведущая Ксения Бородина, у которой есть 21 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кроме того, в списке участников указаны знаменитости с меньшим количеством подписчиков, около нескольких сотен тысяч.

До этого стало известно, что в списке приглашенных на вечеринку блогера Насти Ивлеевой числился футболист московского «Динамо» Федор Смолов, но он не пришел.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Ранее Василий Уткин рассказал, почему не смог попасть на вечеринку Ивлеевой.