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Участник СВО оценил скандал вокруг вечеринки в клубе «Мутабор»

Участник СВО выступил в защиту участников вечеринки Анастасии Ивлеевой

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Скандал вокруг «голой» вечеринки актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой, которая состоялась в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря, все больше напоминает «внутритусовочную разборку». Об этом в своем Telegram-канале написал участник специальной военной операции (СВО) на Украине и боец отряда «Союз» с позывным «Фунт» (настоящее имя Андрей Никитин).

По его словам, в реальности на мероприятии присутствовал всего один человек без одежды. Тем не менее участники вечеринки столкнулись с неожиданными последствиями — счета артистов начали арестовывать, а также они лишись почти всех контрактов.

«Честно говоря, история с «голой» вечеринкой <...> все больше походит на какую-то внутритусовочную разборку с использованием силового ресурса и разгона моральной паники», — указал автор поста.

Он добавил, что данное мероприятие не имело никакого отношения к продолжающимся боевым действиям на Украине. В частности, участник СВО обратил внимание на отсутствие «танцев на фоне храма или мемориала».

В конце он подчеркнул, что ночные клубы в целом не предназначены для воспитания нравственности в гражданах. Однако в этот раз посещение подобного заведения обернулось для многих знаменитостей последствиями «фантастических масштабов».

28 декабря режиссер и композитор Александр Войтинский выступил в защиту артистов, принявших участие в «голой» вечеринке. Он отметил, что возмущен «отменой» знаменитостей из-за появления на мероприятии.

Ранее нейросеть «Жириновский» прокомментировала скандальную вечеринку в столичном клубе «Мутабор».

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