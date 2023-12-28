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Жена Боярского отреагировала на новости о госпитализации артиста

«КП»: жена Боярского опровергла новости о госпитализации артиста

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Жена актера Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла слухи о том, что ее супруга экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает kp.ru.

По ее словам, артист оказался в медицинском учреждении планово.

«Я просто отвезла Михаила Сергеевича сделать рентген. И в 19:00 я его оттуда забираю. Пожалуйста, не распространяйте слухи. Если что-то случится, мы обязательно об этом сообщим официально», — подчеркнула актриса.

28 декабря о госпитализации актера сообщал Telegram-канал 112. По его данным, Боярский попал в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи оценивают состояние артиста как средней тяжести, отмечали в издании.

Накануне его доставили в реанимацию Мариинской больницы с подозрением на инфаркт. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а настроение — хорошим.

В начале декабря Боярского выписали из больницы. Артист признался, что чувствует себя «замечательно». Он уехал домой в сопровождении жены.

Ранее сообщалось, что госпитализированному Александру Митте требуется круглосуточный уход после инсульта.

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